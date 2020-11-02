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НАЗК припиняє перевірки в "Укравтодорі" та "Енергоатомі"

Автор: Андрій Козловський

Національне агентство з питань запобігання корупції припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами та Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини. Проведення вказаних перевірок припиняється до законодавчого врегулювання цього питання.

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Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Як повідомляється, відповідно до рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 НАЗК позбавлено права проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції.

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що це ще один із наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційній інфраструктурі в Україні.

"У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень Закону "Про запобігання корупції", - сказав він.

Окрім того, додатково, до кінця 2020 року НАЗК мали провести планові перевірки у:

  • Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
  • Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру;
  • Національному агентстві України з питань державної служби;
  • Рахунковій палаті України.

Нагадаємо, раніше у НАЗК відреагували на листа президентів GRECO та Венеційської комісії щодо рішення КСУ.

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