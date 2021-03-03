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НАПК потребовал от Кабмина восстановить в должности обличителя коррупции в "Энергоатоме"

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 17:04
НАПК потребовал от Кабмина восстановить в должности обличителя коррупции в "Энергоатоме" Фото: Александр Новиков (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) направило в Кабинет министров предписание по устранению нарушений антикоррупционного законодательства. Ведомство требует восстановить в должности сотрудника "Энергоатома" Олега Полищука, который является разоблачителем коррупции в предприятии.

Об этом сообщает сайт НАПК.

По утверждению агентства, руководитель "Энергоатома" подписал указ об увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука без согласования с НАПК. А законодательство предусматривает согласование увольнения по инициативе руководства предприятия с НАПК.

Также отмечается, что о любом привлечении к дисциплинарной ответственности уполномоченного "Энергоатом" должен уведомлять агентство в течение двух суток после подписания указа. Это не было сделано.

Известно, что перед увольнением Полищук сообщил Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) о признаках уголовных коррупционных нарушений со стороны руководства "Энергоатома". С того момента он получил статус разоблачителя и закон запрещает увольнять разоблачителей с должностей.

В связи с этим глава НАПК Александр Новиков направил предписание премьер-министру Денису Шмыгалю о привлечении к ответственности виновных в инциденте. Предписание также отправлено и.о президента "Энергоатома" Петру Котину.

В феврале сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили 10 февраля процессуальные действия. НАБУ расследует дело, которое касается подразделения "Энергоатом-Трейдинг", а именно продажи им электроэнергии в сентябре прошлого года.

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