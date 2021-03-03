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НАЗК зажадав від Кабміну відновити на посаді викривача корупції в "Енергоатомі"

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 17:04
НАЗК зажадав від Кабміну відновити на посаді викривача корупції в "Енергоатомі" Фото: Олександр Новіков (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) направило до Кабінету міністрів припис щодо усунення порушень антикорупційного законодавства. Відомство вимагає поновити на посаді співробітника "Енергоатому" Олега Поліщука, який є викривачем корупції в підприємстві.

Про це повідомляє сайт НАПК.

За твердженням агентства, керівник "Енергоатому" підписав указ про звільнення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми Олега Поліщука без погодження з НАЗК. А законодавство передбачає погодження звільнення з ініціативи керівництва підприємства з НАПК.

Також наголошується, що про будь притягнення до дисциплінарної відповідальності уповноваженого "Енергоатом" повинен повідомляти агентство протягом двох діб після підписання указу. Це не було зроблено.

Відомо, що перед звільненням Поліщук повідомив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) про ознаки кримінальних корупційних порушень з боку керівництва "Енергоатому". З того моменту він отримав статус викривача і закон забороняє звільняти викривачів з посад.

У зв'язку з цим глава НАПК Олександр Новіков направив припис прем'єр-міністру Денису Шмыгалю про притягнення до відповідальності винних в інциденті. Припис також надіслано в.о. президента "Енергоатому" Петру Котіну.

У лютому повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводили 10 лютого процесуальні дії. НАБУ розслідує справу, що стосується підрозділу "Енергоатом-Трейдинг", а саме продажу їм електроенергії у вересні минулого року.

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