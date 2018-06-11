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НАПК подготовило еще 74 заключения об отчетах политических партий

НовостиОбщество    11.06.2018 - 13:13
Фото: НАПК (РБК-Украина)
Фото: НАПК (РБК-Украина)

Они будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства в течение пяти дней со дня принятия решения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подготовило еще 74 заключения об отчетах политических партий. Об этом сообщает сайт ведомства.

"Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции подготовлены заключения по результатам анализа отчетов политических партий, не являющихся получателями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование их уставной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выводы будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства в течениепяти дней со дня принятия решения

Так, за первый квартал 2018 года к Национальному агентству поступило 271 отчет политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Решениями Национального агентства от 25 мая и 8 июня соответственно уже утвержден 167 заключений о результатах анализа отчетов политических партий. Выводы относительно остальных 104 партий будут рассматриваться на следующих заседаниях Национального агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК приняло решение о проведение полной проверки электронных деклараций 12 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Теги публикации: НАПК, заключение, партия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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