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У НАЗК заперечили, що перевіряють декларацію Зеленського

Новини » Політика     15.02.2020 - 01:16
У НАЗК заперечили, що перевіряють декларацію Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Агентство перевірило своєчасність подання Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не проводить перевірку декларації президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Агентство направило запити до відповідних органів з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю своєчасності подання Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

"Зазначена процедура витребування документів є необхідною складовою для ухвалення рішення про проведення контролю своєчасності подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані", - йдеться в заяві.

У НАЗК додали, що дані дії проводяться в рамках фінансового контролю за своєчасністю подання відповідного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані і не мають жодного відношення до іншої процедури - перевірки декларації суб’єкта декларування.

Як відомо, нардеп Олексій Гончаренко 14 лютого поширив інформацію, що НАЗК почало перевірку через невнесення Володимиром Зеленським до своєї декларації витрат на поїздку в Оман на початку року.

Раніше повідомлялося, що на початку січня президент України Володимир Зеленський задекларував 4,8 мільйона гривень роялті від ТОВ "Квартала 95".

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