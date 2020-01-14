ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАЗК скасувало вимогу подавати декларацію у день звільнення

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 16:23
НАЗК скасувало вимогу подавати декларацію у день звільнення
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Тепер декларацію можна буде подати протягом 20 днів після звільнення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) скасувало вимогу до суб’єктів декларування подавати декларацію у день звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що відтепер декларацію перед звільненням можна подати протягом 20 робочих днів

"Повідомляємо про набуття чинності нової редакції Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої наказом НАЗК від 12 грудня 2019 року № 168/19. З редакції Порядку вилучено норму, яка зобов’язувала суб’єкта декларування при звільненні за власною ініціативою подавати декларацію у день фактичного звільнення", - йдеться в повідомленні.

Декларація перед звільненням охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб'єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах "а", "в" пункту 2 ч.1 ст. 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до законодавства.

РБК-Україна писало, що раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало доступ до закритої частини реєстру електронних декларацій.

НАЗК розширило коло близьких осіб і членів сім'ї декларанта У НАЗК відмовилися публікувати декларації військових прокурорів
Новини України Декларації про доходи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся