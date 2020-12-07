В НАПК объяснили критику нового закона о декларировании

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков объяснил, почему агентство против нового законопроекта об ответственности за недостоверное декларирование. По его словам, Национальное антикоррупционное бюро в таком случае превратится в орган, который расследует уголовные проступки, а не преступления.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

НАПК частности обратилось к президенту с просьбой наложить вето на этот законопроект.

"Нас не устраивает этот законопроект потому, потому что НАБУ расследует 10-ю часть производств о недостоверном декларировании и соответственно НАБУ превращается в орган, который расследует уголовные проступки, поэтому никаких посадок от него ждать не приходится", - сказал Новиков.

4 декабря Верховная Рада поддержала возвращение ответственности за недостоверное декларирование. Депутаты одобрили законопроект 4460-д, который был компромиссным и предусматривает смягчение ответственности.

После чего Новиков призвал президента Владимира Зеленского ветировать принятый сегодня закон 4460-д об ответственности за ложь в декларациях. Новиков направил президенту соответствующее письмо.