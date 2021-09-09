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НАПК обнаружило нарушения в декларациях судьи КСУ и нардепа

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Четверг 09 сентября 2021 10:06
НАПК обнаружило нарушения в декларациях судьи КСУ и нардепа Фото: НАПК выявило нарушения в декларации нардепа и судьи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления в декларациях судьи КСУ, народного депутата и двух депутатов местных советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Нарушения выявили в декларациях таких должностных лиц:

  • Александр Касмінін судья Конституционного суда Украины. Недостоверные сведения - 2,4 млн гривен. Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.
  • Александр Куницкий, народный депутат Украины. Недостоверные сведения - 2,3 млн гривен. Декларант не отметил информацию о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей (2,3 млн гривен).
  • Алла Стечишин, депутат Тернопольского областного совета. Недостоверные сведения - 9,4 млн гривен. В частности депутат не отметила в декларации информацию о нескольких земельных участках, которые принадлежат ее мужу.
  • Александр Цуканов, директор ГП "Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз" - депутат Бориспольского городского совета. Недостоверные сведения - 7,2 млн гривен. Среди других активов депутат не указал земельный участок площадью 990 м2 и финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере 208 тысяч долларов (более 5 млн гривен).

Информация о выявленных признаках уголовных правонарушений передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Всего с начала года обнаружили 19 деклараций с признаками уголовного правонарушения, в которые внесли недостоверные сведения на 343 млн гривен.

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