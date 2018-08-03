НАЗК оприлюднило результати фінансових звітів партій за перший квартал

Новини Політика 03.08.2018 - 17:13
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Найбільше спонсорських внесків отримала "Батьківщина", а найменше - "Опозиційний блок"

НАЗК оприлюднило результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року. Результати опубліковані на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

За перший квартал звіти подала 271 партія, серед яких 189 партій, які не провадили фінансової діяльності у звітному періоді, а звіти 166 політичних партій  були подані  без порушень.

У той же час найхарактернішими серед зафіксованих агентством правопорушень є:

  • подання звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій;
  • подання звіту з порушенням строку, з порушенням порядку оформлення;
  • невідповідність звіту в електронному вигляді  звіту у паперовій формі;
  • здійснення внесків на підтримку партії фізичними або юридичними особами, які мають непогашений податковий борг;
  • здійснення внесків на підтримку партії фізичними або юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерам) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування.

Зокрема, НАЗК проаналізувало розмір внесків від фізичних та юросіб, отриманих партіями  на фінансування їх статутної діяльності.

НАЗК оприлюднило результати фінансових звітів партій за перший квартал

З держбюджету найбільше отримала коштів парламентська партія "Народний фронт" - 33 020 075 грн, при цьому внески від фізичних та юридичних осіб відсутні, а спонсорські внески склали 113 033,91 грн. Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримала 32 546 214 грн, 590 143 грн внесків від фізичних осіб, 461 621 грн - від юросіб та 153 211 грн внесків від спонсора.

Також вказано, що "Об'єднання "Самопоміч" отримало 29 207 324 грн з держбюджету, 935 704 грн внесків від фізосіб, 113 503,14 грн - від юридичних та 174 800 гривень спонсорських внесків.

"Опозиційний блок" отримав з держбюджету 14 065 605 грн, 720 816 грн внесків від фізосіб, 813 910 грн внесків від юросіб та 2 400 гривень спонсорських внесків, що є найнижчим показником спонсорських внесків серед партій Верховної ради.

Радикальна партія Олега Ляшка отримала 11 106 858 грн з держбюджету, 222 881,10 грн внесків від фізичних осіб, 5 653 грн - від юридичних та 142 283 грн спонсорських внесків.

Найменше серед парламентських партій з держбюджету отримало "Всеукраїнське об’єднання  "Батьківщина" 8 471 724 грн, при цьому найбільше внесків серед фізосіб - 1 414 372,76 грн та найбільше спонсорських внесків - 1 587 383,29 грн.

Також НАПК проаналізувало витрати парламентських та позапарламентських партій на оренду приміщень, зарплатню, прогандистську діяльність.

НАЗК оприлюднило результати фінансових звітів партій за перший квартал
НАЗК оприлюднило результати фінансових звітів партій за перший квартал
НАЗК оприлюднило результати фінансових звітів партій за перший квартал
НАЗК оприлюднило результати фінансових звітів партій за перший квартал
НАЗК оприлюднило результати фінансових звітів партій за перший квартал
 

Фото: таблиці

Нагадаємо, раніше у НАПК нагадали, що політичні партії до 9 серпня повинні подати до агентства фінансові звіти за другий квартал цього року.

У НАЗК нагадали, коли партії мають подати фінансові звіти за 2-й квартал НАЗК розподілило держкошти на фінансування шести партій у 3-му кварталі
Теги:  отчет,  партия,  НАПК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС