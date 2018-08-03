НАЗК оприлюднило результати фінансових звітів партій за перший квартал

Найбільше спонсорських внесків отримала "Батьківщина", а найменше - "Опозиційний блок"

НАЗК оприлюднило результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року. Результати опубліковані на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

За перший квартал звіти подала 271 партія, серед яких 189 партій, які не провадили фінансової діяльності у звітному періоді, а звіти 166 політичних партій були подані без порушень.

У той же час найхарактернішими серед зафіксованих агентством правопорушень є:

подання звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій;

подання звіту з порушенням строку, з порушенням порядку оформлення;

невідповідність звіту в електронному вигляді звіту у паперовій формі;

здійснення внесків на підтримку партії фізичними або юридичними особами, які мають непогашений податковий борг;

здійснення внесків на підтримку партії фізичними або юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерам) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, НАЗК проаналізувало розмір внесків від фізичних та юросіб, отриманих партіями на фінансування їх статутної діяльності.

З держбюджету найбільше отримала коштів парламентська партія "Народний фронт" - 33 020 075 грн, при цьому внески від фізичних та юридичних осіб відсутні, а спонсорські внески склали 113 033,91 грн. Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримала 32 546 214 грн, 590 143 грн внесків від фізичних осіб, 461 621 грн - від юросіб та 153 211 грн внесків від спонсора.

Також вказано, що "Об'єднання "Самопоміч" отримало 29 207 324 грн з держбюджету, 935 704 грн внесків від фізосіб, 113 503,14 грн - від юридичних та 174 800 гривень спонсорських внесків.

"Опозиційний блок" отримав з держбюджету 14 065 605 грн, 720 816 грн внесків від фізосіб, 813 910 грн внесків від юросіб та 2 400 гривень спонсорських внесків, що є найнижчим показником спонсорських внесків серед партій Верховної ради.

Радикальна партія Олега Ляшка отримала 11 106 858 грн з держбюджету, 222 881,10 грн внесків від фізичних осіб, 5 653 грн - від юридичних та 142 283 грн спонсорських внесків.

Найменше серед парламентських партій з держбюджету отримало "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 8 471 724 грн, при цьому найбільше внесків серед фізосіб - 1 414 372,76 грн та найбільше спонсорських внесків - 1 587 383,29 грн.

Також НАПК проаналізувало витрати парламентських та позапарламентських партій на оренду приміщень, зарплатню, прогандистську діяльність.

Фото: таблиці

Нагадаємо, раніше у НАПК нагадали, що політичні партії до 9 серпня повинні подати до агентства фінансові звіти за другий квартал цього року.