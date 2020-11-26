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В НАПК настаивают на лишении свободы за ложь в декларации на свыше 1 млн гривен

Автор: Юлия Струк

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции настаивают, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн гривен должно предусматриваться лишение свободы. Иначе эффективное предотвращение коррупции будет невозможным.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК отмечает: эффективное предотвращение коррупции возможно лишь при условии, если новая статья Уголовного кодекса будет предусматривать возможность лишения свободы за умышленное недостоверное декларирование на сумму более 1,051 млн грн (500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 01.01.2020)", - указано в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что наказание в виде лишения свободы за недостоверные данные в декларациях - это эффективный инструмент предотвращения коррупции.

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"Осознавая возможную ответственность, должностные лица имеют конкретную мотивацию для доброчестного заполнения декларации. Наличие ответственности только в виде штрафа никоим образом не будет пугать коррупционеров - они вполне смогут оплатить его за счет средств, полученных нечестных путем", - объясняют в Нацагентстве.

Напомним, рабочая группа Верховной рады по урегулированию кризиса с Конституционным судом Украины согласовала ряд ключевых предложений.

Так, ранее в рабочей группе ВР заявили, что не будут сообщать СМИ о предварительных договоренностях.

Как писало РБК-Украина, в Раде создали рабочую группу, которая должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины. Группа должна разработать проекты до 1 декабря.

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