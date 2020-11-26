У НАЗК наполягають на позбавленні волі за брехню у декларації на понад 1 млн гривень

У Національному агентстві з запобігання корупції наполягають, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на понад 1 млн гривень має передбачатися позбавлення волі. Інакше ефективне запобігання корупції буде неможливим.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"НАЗК наголошує: ефективне запобігання корупції можливе лише за умови, якщо нова стаття Кримінального кодексу передбачатиме можливість позбавлення волі за умисне недостовірне декларування на суму понад 1,051 млн грн (500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 01.01.2020)", - вказано у повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірні дані в деклараціях - це ефективний інструмент запобігання корупції.

"Усвідомлюючи можливу відповідальність, посадовці мають конкретну мотивацію для доброчесного заповнення декларації. Наявність відповідальності лише у вигляді штрафу жодним чином не лякатиме корупціонерів - вони цілком зможуть оплатити його за рахунок коштів, отриманих недоброчесним шляхом", - пояснюють у Нацагентстві.

Нагадаємо, робоча група Верховної ради по урегулюванню кризи с Конституційним судом України узгодила низку ключових пропозицій.

Так, раніше в робочій групі ВР заявили, що не повідомлятимуть ЗМІ про попередні домовленості.

Як писало РБК-Україна, в Раді створили робочу групу, яка повинна розробити законопроекти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України. Група повинна напрацювати проекти до 1 грудня.