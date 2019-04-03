НАЗК знайшло порушення у звітах 15 політичних партій

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Нацагентство затвердило 51 висновок за результатами аналізу звітів партій

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло порушення у звітах 15 політичних партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Так, агентство затвердило ще 51 висновок за результатами аналізу звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2018 року.

"Висновки щодо таких політичних партій, як "Національно-демократичне об’єднання "Україна", "5.10", "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю", "Нова дія", "Солідарність правих сил", "Єдиний центр", "Мерітократична партія України", "Поруч", "Селянська партія України", "Соціал-демократична партія України (об’єднана)", "Партія Наталії Королевської "Україна - вперед!", "За права людини", "Всеукраїнське об’єднання "Мир", "Аграрна партія України", "Основа", містять інформацію про виявлені порушення", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про порушення порядку подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Всього за ІV квартал 2018 року до Національного агентства надійшли 276 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру", - додали в агентстві.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знайшло порушення у звітах дев'яти політичних партій, зокрема "Опозиційний блок" і "Партія регіонів".

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК виявило порушення у звітах партій "Демократична партія угорців України", "Республіка", "Сам за себе", "Справа".