НАПК нашло конфликт интересов у Омеляна

Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

Омеляну внесли предписание в отношении и.о председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов министру инфраструктуры Украины и и.о. председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

Омеляну внесли предписание в отношении и.о председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Райвиса Вецкаганса, который не принял мер для урегулирования потенциального конфликта интересов у подчиненного.

В свою очередь, Вецкагансу внесли предписание в отношении начальника Ренийского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Сергея Строи, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой с женой.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протоколы об админправонарушениях министра экономического развития и торговли Степана Кубива и министра образования и науки Лилии Гриневич по урегулированию конфликта интересов.

Еще раньше НАПК направило в суд 6 протоколов об админправонарушениях двух народных депутатов Александра Вилкула и Вадима Кривохатько.