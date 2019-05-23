НАПК нашло конфликт интересов в Госслужбе занятости

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание и.о. председателя Государственной службы занятости Валерию Ярошенко в отношении директора Сумского областного центра занятости Владимира Подлесного из-за конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Подлесный не сообщил о конфликте интересов, обусловленном прямым подчинением его сына, который является работником Сумского городского центра занятости.

Также внесено предписание секретарю городского совета Обуховского района Киевской области Татьяне Кучер.

Напомним, 20 мая суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен и. о. председателя Государственной службы занятости Валерию Ярошенко.

РБК-Украина писало, что 17 мая прокуратура задержала группу должностных лиц во главе и. о. председателя государственной службы занятости. Правоохранители задержали их за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.