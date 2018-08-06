НАПК направило в суд протокол на плательщика взносов "Народного фронта"

В ходе анализа отчета политпартии "Народный фронт" установлен факт наличия налогового долга у плательщика взносов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд протокол об административном правонарушении о нарушении установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Сообщается, что в ходе анализа отчета политической партии "Народный фронт" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года, установлен факт наличия налогового долга у лица, которое вносило спонсорский взнос в пользу партии.

В частности, плательщик взносов предоставил в аренду недвижимое имущество по стоимости ниже рыночной на сумму в 2,2 тыс. гривен. Согласно данным Государственной фискальной службы, налоговый долг возник еще в 2013 году и состоит из долга по земельному налогу и налога на недвижимое имущество.

Напомним, 3 августа, НАПК обнародовало результаты анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал 2018 года. В отчете было указано, что из госбюджета больше всего получила средств парламентская партия "Народный фронт" - 33020075 грн, при этом взносы от физических и юридических лиц отсутствуют, а спонсорские взносы составили 113 033,91 грн.