НАЗК направило до суду протокол на платника внесків "Народного фронту"

В ході аналізу звіту політпартії "Народний фронт" встановлено факт наявності податкового боргу у платника внесків

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення про порушення встановленого законом порядку надання внеску в підтримку політичної партії. Про це повідомила прес-служба НАПК.

Повідомляється, що в ході аналізу звіту політичної партії "Народний фронт" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за I квартал 2018 року, встановлено факт наявності податкового боргу у особи, яка вносила спонсорський внесок на користь партії.

Зокрема, платник внесків надав в оренду нерухоме майно за вартістю, нижчою від ринкової на суму 2,2 тис. гривень. Згідно з даними Державної фіскальної служби, податковий борг виник ще в 2013 році і складається з боргу по земельному податку та податку на нерухоме майно.

Нагадаємо, 3 серпня, НАЗК оприлюднило результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року. У звіті було зазначено, що з держбюджету найбільше отримала коштів парламентська партія "Народний фронт" - 33020075 грн, при цьому внески від фізичних та юридичних осіб відсутні, а спонсорські внески склали 113 033,91 грн.