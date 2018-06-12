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НАПК направило в суд два админпротокола в отношении Бочковского

НовостиПолитика    12.06.2018 - 15:02
Фото: Сергей Бочковский (facebook.com_MNS.GOV.UA)
Фото: Сергей Бочковский (facebook.com_MNS.GOV.UA)

Также в суд направлены протоколы НАПК в отношении двух депутатов райсовета и нескольких должностных лиц министерств

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) передало в суд 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении несвоевременного представления деклараций должностными лицами разных уровней государственной власти и в связи с сокрытием ими существенных изменений в имущественном состоянии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Частности, составлено два протокола в отношении Сергея Бочковского, лица начальствующего состава службы гражданской защиты, которое находится в распоряжении председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Чиновник подал декларации за 2016 и 2017 годы только в мае этого года после получения от Национального агентства уведомление об установлении фактов непредставления им соответствующих деклараций", - указано в сообщении.

Также составлены протоколы в отношении депутатов Обуховского районного совета Киевской области Николая Волосатова и Александра Кровкина, которые подали в 2018 году декларации за 2016 год.

"А бывший заместитель директора Департамента экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации Василий Яструбинский, прекратив государственную службу на этой должности, несвоевременно подал декларацию за период, не охваченный ранее поданными декларациями", - добавили в НАПК.

Кроме того, за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены протоколы в отношении бывшего чиновника Министерства регионального развития Марии Ващук и чиновника Министерства финансов Виктории Панкратьевой.

"Мария Ващук не подала уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением при увольнении дохода в сумме, которая превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а Виктория Панкратьева не подала такое сообщение, приобретя автомобиль", - добавили в НАПК.

Напомним, недавно НАПК приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 12 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Среди них есть трое народных депутатов Украины.

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Теги публикации: НАПК, декларация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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