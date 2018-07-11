НАПК направило в суд 8 админпротоколов для урегулирования конфликта интересов

Среди тех, на кого был составлен админпротокол, есть народный депутат

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд еще 8 протоколов об административных правонарушениях из-за несоблюдения требований по урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, нардеп Юрий Бублик обратился к НАПК из-за вмешательства председателя Полтавской ОГА в процесс децентрализации и объединения территориальных общин Полтавского района. Также депутат выразил желание баллотироваться вместе со своим братом на пост главы объединенной территориальной общины.

Сообщается, что прокурор Береговской местной прокуратуры Ярослав Бигори получил заявление о правонарушении решением Виноградовского ОП относительно отказа в согласовании устава общественного формирования. Отмечается, что подготовку письма об отказе осуществлял начальник сектора патрульной полиции, который является родным братом Бигори.

Однако Бигори не уведомил своего руководителя о конфликте интересов и не внес сведения о правонарушениях.

Еще 2 протокола составлено в отношении начальника отдела образования, молодежи и спорта Семеновского районного совета Людмилы Лопаты. Она приняла участие в принятии решения аттестационной комиссии отдела, который она возглавляет, во время рассмотрения кандидатуры ее мужа на занятие должности директора одного из воспитательного комплекса города.

Также отмечается, что Ростислав Руденко, занимая должность директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, заключил в 2017 и 2018 годах контракты с адвокатом, который является его сыном.

"По соответствующим фактам составлено 4 протокола об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларации министра иностранных дел Павла Климкина и министра аграрной политики Тараса Кутового, а также двух заместителей и одного депутата.