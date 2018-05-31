Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НАЗК направило до суду 4 адмінпротоколи після перевірок у двох держорганах

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 10:19
Ілюстративне фото (twitter.com nazk_gov)
Ілюстративне фото (twitter.com nazk_gov)

Протоколи складені за несвоєчасну подачу декларацій

За рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) направлено до суду 4 протоколи про адміністративні правопорушення за неподання/несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та несвоєчасне подання декларації. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з попередження корупції.

Зокрема, повідомляється, що за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції направлено до суду 4 протоколи про адміністративні правопорушення за неподання/несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та несвоєчасне подання декларації. Відповідні протоколи Національне агентство склало за результатами планових перевірок додержання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в Міністерстві фінансів України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відповідні протоколи НАЗК склало за результатами планових перевірок додержання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в Міністерстві фінансів України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, складено протоколи стосовно 3-х посадових осіб Мінфіну, два з яких не подали і один несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані внаслідок отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, складено протокол про адміністративне правопорушення відносно чиновника ДСНС, який несвоєчасно подав декларацію за 2016 рік.

Національне агентство відзначає, що складання протоколу та направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, національне агентство з питань запобігання корупції провело аналіз звітів 93 політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року і підготувало висновок про результати такого аналізу.

Запорізький депутат приховав від декларування понад 3 млн доларів НАЗК затвердив 93 виведення аналізу звітів політичних партій за перший квартал
Теги публікації: НАПК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top