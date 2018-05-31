НАЗК направило до суду 4 адмінпротоколи після перевірок у двох держорганах

Протоколи складені за несвоєчасну подачу декларацій

За рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) направлено до суду 4 протоколи про адміністративні правопорушення за неподання/несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та несвоєчасне подання декларації. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з попередження корупції.

Зокрема, повідомляється, що за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції направлено до суду 4 протоколи про адміністративні правопорушення за неподання/несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та несвоєчасне подання декларації. Відповідні протоколи Національне агентство склало за результатами планових перевірок додержання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в Міністерстві фінансів України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відповідні протоколи НАЗК склало за результатами планових перевірок додержання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в Міністерстві фінансів України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, складено протоколи стосовно 3-х посадових осіб Мінфіну, два з яких не подали і один несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані внаслідок отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, складено протокол про адміністративне правопорушення відносно чиновника ДСНС, який несвоєчасно подав декларацію за 2016 рік.

Національне агентство відзначає, що складання протоколу та направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, національне агентство з питань запобігання корупції провело аналіз звітів 93 політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2018 року і підготувало висновок про результати такого аналізу.