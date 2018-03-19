НАЗК розпочало перевірку е-декларацій 6 нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку е-декларацій 6 народних депутатів України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК.

Так, НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій 14 осіб, зокрема, шести нардепів, за 2015 та 2016 роки. Перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів.

Так, НАЗК перевірить декларації нардепів: члена фракцыъ "Відродження" Дмитра Святаша (за 2015 та 2016 роки), нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Балицького (за 2015 рік), заступника лідера "Радикальної партії" Андрія Лозового (за 2015 рік), лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка (за 2015 рік), нардепа від "Самопомочі" Олени Сотник (за 2015 та 2016 роки), нардеп партії "За життя" Нестора Шуфрича (за 2015 рік).

Крім того, НАЗК проведе перевірки декларацій:

депутата Малоданилівської об’єднаної територіальної громади Дергачівського району Харківської області Олександра Заболотного,

начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортної пригоди Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції Святослава Ільєва,

президента Національної академії державного управління при президентові України Василья Куйбіди,

начальника слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях України, Генеральної прокуратури України Олега Трачука,

директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України Петра Цигикала,

судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда Ірини Антипової,

завідувача сектору по роботі з персоналом територіального управління Державної судової адміністрації у м. Києві Світлани Павлюк,

судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Віктора Фоміна.

Також НАЗК прийняло рішення про здійснення повної перевірки ще 9-ти е-декларацій, які стосувалися 8-ми осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області Сергія Іванюченка,

заступника начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України Юлії Кулікової,

депутата Сумської обласної ради Віктора Ладуха,

заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області Олександра Ляшенка,

директора КП "Борщагівка" Петра Педорича,

судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Таміли Писаної,

депутата Торговицької сільської ради Новоархангельського району Кіровоградської області Ігоря Поворозника,

заступника міського голови Сєвєродонецької міської ради Олексія Яроша.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК направило до НАБУ 7 висновків про порушення в е-деклараціях високопосадовців.