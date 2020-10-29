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НАПК готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям КСУ

Автор: Олег Черныш

Национальное агентство по предупреждению коррупции готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям Конституционного суда Украины. Это судьи Ирина Завгородняя, Владимир Мойсик и Игорь Слиденко.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Коррупция в законе. Как и почему КСУ "убил" электронное декларирование".

Все эти судьи ранее выносили громкие решения.

"На эту пятницу (30 октября, - ред.) вызывались судьи Завгородняя, Мойсик и Слиденко для вручения протоколов о конфликте интересов", - сообщил РБК-Украина источник в НАПК.

Указанным судьям за действия в условиях конфликта интересов раньше мог грозить штраф до 6 800 гривен или внесение в Реестр коррупционеров.

Напомним, вчера Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Такие полномочия ведомства КСУ признал не соответствующими Конституции.

Также КСУ признал неконституционным открытый доступ к декларациям в Едином государственном реестре. Согласно решению КСУ, Конституции не соответствуют отдельные абзацы статьи 47 закона Украины "о предотвращении коррупции".

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