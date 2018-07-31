Написавший заявление об увольнении экс-арбитр ФИФА не является делегатом, - ФФУ

По словам представителя федерации, Шебек не прошел аттестацию

Федерация футбола Украины ответила на заявление бывшего арбитра Сергея Шебеко. Ситуацию прокомментировал председатель Комиссии по аттестации делегатов ФФУ и офицеров безопасности ФФУ Игорь Гатауллин.

"Комиссия рассмотрела заявление экс-арбитра Сергея Шебека об исключении из списка делегатов ФФУ, хотя рассматривать, по большому счету, нечего. Дело в том, что указанное лицо не прошло аттестацию, которая проходила 17 июля 2018, и не было назначено делегатом на сезон-2018/2019.

Соответственно, Шебек не является делегатом ФФУ, и логично, что федерация не может лишить его должности, которую он и так уже не занимает. И это закономерно, учитывая многочисленные нарушения Сергея Шебека, которые неоднократно становились предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета и Комитета по этике и честной игры ФФУ", - говорится в заявлении на сайте организации.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший украинский футбольный судья и арбитр ФИФА Сергей Шебек написал заявление об увольнении из состава делегатов ФФУ, обвинив руководство федерации в коррупционных действиях.