Экс-арбитр ФИФА написал заявление об уходе из состава делегатов ФФУ

Новости Спорт 30.07.2018 - 10:27
Фото: Дом футбола (dimtwitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Дом футбола (dimtwitter.com/FFUKRAINE)

Чиновник объяснил свое решение коррупцией среди руководства

Бывший украинский футбольный судья и арбитр ФИФА Сергей Шебек написал заявление об уходе из состава делегатов Федерации футбола Украины. Об этом информирует Sport Arena.

58-летний функционер уже отправил письмо президенту Федерации Андрею Павелко и представителям комитетов с просьбой исключить его из числа делегатов.

Шебек аргументировал такое решение тем, что "руководство федерации своими коррупционными действиями разрушает отечественный футбол".

Экс-арбитр ФИФА написал заявление об уходе из состава делегатов ФФУ

Фото: заявление об увольнении (sportarena.com)

.

CAS отклонил апелляцию экс-генсека ФИФА на отстранение от футбола ФИФА изучает новое видео Виды с лозунгом "Слава Украине"
Теги:  ФИФА,  увольнение,  делегация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС