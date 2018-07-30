Экс-арбитр ФИФА написал заявление об уходе из состава делегатов ФФУ
Чиновник объяснил свое решение коррупцией среди руководства
Бывший украинский футбольный судья и арбитр ФИФА Сергей Шебек написал заявление об уходе из состава делегатов Федерации футбола Украины. Об этом информирует Sport Arena.
58-летний функционер уже отправил письмо президенту Федерации Андрею Павелко и представителям комитетов с просьбой исключить его из числа делегатов.
Шебек аргументировал такое решение тем, что "руководство федерации своими коррупционными действиями разрушает отечественный футбол".
Фото: заявление об увольнении (sportarena.com)
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