Екс-арбітр ФІФА, який написав заяву про звільнення, не є делегатом, - ФФУ

За словами представника федерації, Шебек не пройшов атестацію

Федерація футболу України відповіла на заяву про відставку колишнього арбітра Сергія Шебеко. Ситуацію прокоментував голова Комісії з атестації делегатів ФФУ та офіцерів безпеки ФФУ Ігор Гатауллін.

"Комісія розглянула заяву екс-арбітра Сергія Шебека про виключення зі списку делегатів ФФУ, хоча розглядати, за великим рахунком, нічого. Справа в тому, що вказана особа не пройшла атестацію, яка відбувалася 17 липня 2018 року, і не була призначена делегатом на сезон-2018/2019.

Відповідно, Шебек не є делегатом ФФУ, і логічно, що федерація не може позбавити його посади, якої він і так уже не обіймає. І це закономірно, зважаючи на численні порушення Сергія Шебека, які неодноразово ставали предметом розгляду Контрольно-дисциплінарного комітету та Комітету з етики та чесної гри ФФУ", - йдеться в заяві на сайті організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній український футбольний суддя і арбітр ФІФА Сергій Шебек написав заяву про звільнення зі складу делегатів ФФУ, звинувативши керівництво федерації у корупційних діях.