UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Написав свій код для гри: GPT-6 Astra пройшов квести у WoW

13:13 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
GPT-6 Astra самостійно пройшла стартову зону в WoW (скриншот: Blizzard Entertainment)

Модель GPT-6 Astra від OpenAI повністю пройшла стартову локацію орків у грі World of Warcraft. Проходження зайняло близько 40 хвилин і відбулося без жодної смерті персонажа.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Tom’s Hardware.

Особливості геймплею

Під час експерименту ШІ не отримував скриншотів, не використовував комп'ютерний зір і не керував персонажем за допомогою клавіатури чи миші.

Модель відтворювала ігрове оточення шляхом аналізу мережевих пакетів сервера та внутрішніх даних гри.

Тестування проводилося на приватному локальному сервері AzerothCore з використанням відкритого проєкту agent-wow.

Розробник надав моделі GPT-6 Astra у режимі високого рівня міркувань лише одну інструкцію: "створити персонажа-орка та виконати всі завдання у стартовій зоні Долини Випробувань".

Самостійне створення інструментів та навігація

Оскільки проєкт не мав готових систем пересування чи бою, штучний інтелект самостійно розробив необхідні інструменти для гри.

GPT-6 Astra створила модуль, який обробляв десятки типів серверних повідомлень і зберігав дані в пам'яті. Скрипт мовою Python формував уявлення про стан гри та надсилав відповідні команди назад на сервер.

Для планування та навігації модель використовувала внутрішні бази даних:

  • аналізувала SQL-файли для визначення місць видачі квестів, розташування NPC та точок спавну;
  • створила допоміжний модуль мовою C++ для розрахунку маршрутів;
  • застосовувала бібліотеку Detour для прокладання шляху між точками.

Читайте корисне: Новий скандал в OpenAI: трьох фахівців із безпеки звільнили за злив даних

Особливості експерименту

Модель успішно впорядкувала черговість виконання квестів, продавала непотрібні предмети, одягала покращене спорядження та вивчала нові здібності перед фінальною печерою.

У процесі пересування ШІ навіть знайшов ділянки з незавершеними даними колізій карток та використав ці особливості сервера на власну користь.

Розробники підкреслюють: експеримент перевіряв здатність штучного інтелекту орієнтуватися у незнайомому структурованому середовищі через базовий протокол, тому його не варто вважати стандартним тестуванням у копії комерційної гри.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелектІгри