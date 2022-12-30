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Напередодні свят. Влада Києва звернулася до жителів столиці з важливим проханням

Фото: влада Києва звернулася до мешканців столиці з важливим проханням (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Влада Києва звернулася до жителів столиці з проханням не ігнорувати повітряну тривогу під час свят та дотримуватись правил, встановлених військовою адміністрацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

"Міська влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят, а також нагадує про обов'язкове дотримання комендантської години та заборону піротехніки", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що в місті продовжує діяти комендантська година, яка триває з 23:00 до 05:00. На Новий рік та Різдво комендатську годину скасовувати не будуть . У встановлений час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях.

У зв'язку з цим мешканців просять заздалегідь планувати повернення додому з огляду на обмеження та вимоги військового стану.

Виходити на вулицю під час комендантської години можна, щоб пройти до найближчого укриття у разі тривоги. Із собою необхідно мати документ, що засвідчує особу.

Як працюватиме громадський транспорт?

Метрополітен у режимі перевезень працюватиме до 22:00, а громадський наземний транспорт – до 22:30. При цьому під час повітряної тривоги наземний транспорт та наземні ділянки метрополітену зупиняються.

В адміністрації також зазначили, що під час новорічних свят щодобово у місті та на об'єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони".

Крім того, у військовій адміністрації Києва нагадали, що на період дії військового стану на території Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів та піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Чи будуть у Києві масові заходи?

З міркувань безпеки великих святкувань у місті не планується. Головна ялинка країни сяятиме протягом дня у Новий рік, 31 грудня та на Різдво.

Під час повітряної тривоги новорічну ялинку не підсвічуватимуть. У будні дерево сяятиме з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, раніше в Національній поліції розповіли, що чекатиме на порушників комендантської години на Новий рік.

РБК-Україна розповідало, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік. Докладніше про це читайте в нашому матеріалі.

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