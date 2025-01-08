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Напередодні "Рамштайну" до Києва прибула делегація США

Середа 08 січня 2025 13:05
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Напередодні "Рамштайну" до Києва прибула делегація США Фото: до Києва прибула делегація США 8 січня (mod.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Перед засіданням Контактної групи з питань допомоги Україні, яка відбудеться у Німеччині, до Києва прибула американська делегація. Її очолив Уінфілд Свонтон, директор з питань України Ради національної безпеки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як зазначили у Міноборони, однією з головних тем зустрічі стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року. А також планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році.

Було визначено пріоритетні цілі України у 2025 році. Зокрема, зміцнення Сил оборони вздовж лінії фронту, покращення боєздатності підрозділів, посилення захисту українського неба, а також розвиток оборонно-промислового комплексу.

"Окрему увагу приділили подальшій допомозі США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів. Також синхронізували позиції стосовно українських потреб та американських можливостей", - сказано у повідомленні Міноборони.

Засідання "Рамштайн"

Варто нагадати, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" має відбутись у четвер, 9 січня. На зустрічі буде присутній глава Пентагону Ллойд Остін, для якого це буде останнє засідання "Рамштайн" на цій .

Також ми писали, що на "Рамштайні" обговорять не лише потреби ЗСУ, але й планують скласти план обороноздатності України до 2027 року.

Також ЗМІ повідомляли, що США оголосять значний пакет допомоги Україні в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн".

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Зустріч Рамштайн
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