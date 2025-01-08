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Накануне "Рамштайна" в Киев прибыла делегация США

Среда 08 января 2025 13:05
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Накануне "Рамштайна" в Киев прибыла делегация США Фото: в Киев прибыла делегация США 8 января (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Перед заседанием Контактной группы по вопросам помощи Украине, которая состоится в Германии, в Киев прибыла американская делегация. Ее возглавил Уинфилд Свонтон, директор по вопросам Украины Совета национальной безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в Минобороны, одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи США Украине в течение 2024 года. А также планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году.

Были определены приоритетные цели Украины в 2025 году. В частности, укрепление Сил обороны вдоль линии фронта, улучшение боеспособности подразделений, усиление защиты украинского неба, а также развитие оборонно-промышленного комплекса.

"Особое внимание уделили дальнейшей помощи США по конкретным видам вооружения и боеприпасов. Также синхронизировали позиции относительно украинских потребностей и американских возможностей", - говорится в сообщении Минобороны.

Заседание "Рамштайн"

Стоит напомнить, что следующее заседание в формате "Рамштайн" должно состояться в четверг, 9 января. На встрече будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин, для которого это будет последнее заседание "Рамштайн" на этой должности.

Также мы писали, что на "Рамштайн" обсудят не только потребности ВСУ, но и планируют составить план обороноспособности Украины до 2027 года.

Также СМИ сообщали, что США объявят значительный пакет помощи Украине в рамках встречи в формате "Рамштайн".

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