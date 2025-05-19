Напередодні дзвінка Трампа Путіну: Стармер обговорив із лідерами ЄС і США війну в Україні

Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, лідери обговорили необхідність беззастережного припинення вогню.

Представник Даунінг-стріт додав, що під час розмови також обговорювали застосування санкцій, якщо Росія не буде серйозно ставитися до припинення вогню і мирних переговорів.

Переговори стали результатом інтенсивної дипломатії лідерів, яка почалася з візиту до Києва 10 травня, коли провідні європейські держави підтримали беззастережне 30-денне припинення вогню в Україні.

Після недільних переговорів президент Франції Еммануель Макрон зробив у соцмережі Х пост. Він підтвердив розмову і фактично знову поставив новий ультматум Путіну щодо перемир'я.

"Завтра президент Путін повинен показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне беззастережне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною і Європою", - йдеться в пості Макрона.

Раніше в суботу глава МЗС Британії Девід Леммі звинуватив Москву в заплутуванні ситуації після того, як переговори між Україною і Росією про можливе припинення вогню завершилися менш ніж за дві години, а Трамп заявив, що "нічого не може статися", доки він не зустрінеться безпосередньо з Путіним.