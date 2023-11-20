Напередодні другої складної зими енергетики вийшли зі зверненням до українців

"Минулої зими енергетики робили все, щоб повертати світло якнайшвидше. Все можливе і неможливе. Цієї зими, коли ми знов кинемо виклик темряві – вірте в нас", - йдеться у відео.

Як зазначається, через ракетні атаки та масштабні руйнування енергетичних об’єктів минула зима стала найбільшим випробуванням для енергетиків. Ворог намагався занурити країну у темряву, проте завдяки роботі десятків тисяч енергетиків по всій країні - окупантам це не вдалося.

У відео, яке створено за підтримки Міністерства енергетики, до українців звертаються енергетики всіх ключових енергетичних компаній України: "Енергоатома", "Укренерго", ДТЕК, "Нафтогазу", "Укргідроенерго", "Центренерго!, "Донбасенерго", "Оператора ГТС".

"Ми заходимо у другу зиму в умовах повномасштабної війни і, вочевидь, ворог не залишить спроб занурити країну в пітьму. Саме зараз енергетикам потрібна підтримка українців. Вірте в енергетиків", - закликають енергетики у відео.