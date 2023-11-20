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В преддверии второй сложной зимы энергетики вышли с обращением к украинцам

Фото: накануне второй сложной зимы энергетики вышли с обращением к украинцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Перед началом второй зимы в условиях полномасштабной войны работники энергетических компаний Украины обратились к украинцам в видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение НАК "Нефтегаз", ДТЭК, "Центрэнерго" и других энергетических компаний.

"В прошлую зиму энергетики делали все, чтобы возвращать свет как можно быстрее. Все возможное и невозможное. Этой зимой, когда мы снова бросим вызов тьме - верьте в нас", - говорится в видео.

Как отмечается, из-за ракетных атак и масштабных разрушений энергетических объектов прошедшая зима стала самым большим испытанием для энергетиков. Враг пытался погрузить страну во тьму, однако благодаря работе десятков тысяч энергетиков по всей стране - оккупантам это не удалось.

В видео, созданное при поддержке Министерства энергетики, к украинцам обращаются энергетики всех ключевых энергетических компаний Украины: "Энергоатома", "Укрэнерго", ДТЭК, "Нафтогаза", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго!, "Донбассэнерго", "Оператора ГТС" .

"Мы заходим во вторую зиму в условиях полномасштабной войны и, очевидно, враг не оставит попыток погрузить страну во тьму. Именно сейчас энергетикам нужна поддержка украинцев. Верьте в энергетиков", - призывают энергетики в видео.

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Электроэнергия