Напавший на полицейскую во Франции с ножом умер от ран после перестрелки с жандармами
Напавший с ножом на сотрудницу полиции в городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр (Франция) мужчина умер от ран, полученных им во время перестрелки с правоохранителями. Он завладел оружием полицейской и пытался скрыться на машине, но был перехвачен в нескольких километрах от места преступления.
Об этом сообщает издание Ouest-France.
"Преступник скончался на территории бригады после остановки сердца. Полиции не удалось его оживить", - уточняет издание.
По данным правоохранителей, нападавший завладел оружием полицейской и попытался скрыться на автомобиле. Его перехватили в нескольких километрах от Ла-Шапель-Сюр-Эрдр. Преступник бросил поврежденную машину и начал отстреливаться от преследовавших его правоохранителей. В результате перестрелки двое жандармов получили ранения.
Состояние раненой полицейской оценивается как средней тяжести. Медики считают, что она сможет выжить.
Напомним, днем 28 мая во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. Он несколько раз ударил ее ножом. После нападения мужчина скрылся, забрав ее оружие. Для его поимки была развернута масштабная операция по поиску преступника, в которой задействовали вертолеты.
Nos #policiers vivent maintenant avec une cible dans le dos. Attaquer un policier c’est attaquer la France, c’est attaquer la République ! #lachapellesurerdre pic.twitter.com/oEzdxnRekL— Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) May 28, 2021
Напомним, в апреле в пригороде Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. Тогда умерла женщина-полицейский. Власти заявили, что это теракт.
Кроме того, в прошлом году во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое людей. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.