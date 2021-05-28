Нападник на поліцейську у Франції з ножем помер від ран після перестрілки з жандармами

Нападник з ножем на співробітницю поліції у місті Ла-Шапель-Сюр-Ердр (Франція) чоловік помер від ран, отриманих ним під час перестрілки з правоохоронцями. Він заволодів зброєю поліцейської і намагався сховатися на машині, але був перехоплений за декілька кілометрив від місця злочину.

"Злочинець помер на території бригади після зупинки серця. Поліції не вдалося його оживити", - уточнює видання.

За даними правоохоронців, нападник заволодів зброєю поліцейської і спробував сховатися на автомобілі. Його перехопили за декілька кілометрів від Ла-Шапель-Сюр-Ердр. Злочинець кинув пошкоджену машину і почав відстрілюватися від переслідуваних його правоохоронців. В результаті перестрілки двоє жандармів отримали поранення.

Стан пораненої поліцейської оцінюється як середньої тяжкості. Медики вважають, що вона зможе вижити.

Нагадаємо, вдень 28 травня у французькому місті Ла-Шапель-Сюр-Ердр озброєний чоловік напав на співробітницю поліції. Вона отримала серйозні травми. Він кілька разів ударив її ножем. Після нападу чоловік зник, забравши її зброю. Для його упіймання була розгорнута масштабна операція з пошуку злочинця, в якій залучити вертольоти.