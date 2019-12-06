Напавший на базу ВМС США был гражданином Саудовской Аравии

Человек, напавший на авиабазу ВМС США в городе Песакола, штат Флорида был гражданином Саудовской Аравии, который учился по программе военной подготовки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, подтвержденную пятью чиновниками Минобороны США и одним должностным лицом, знакомым с материалами расследования.

Отмечается, что следователи рассматривают версию террористического акта, но "о выводах говорить пока рано".

Расследованием занимается ФБР, Агентство по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Дело находится на контроле президента США.

Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и заявил, что уже обсудил ситуацию с королем Саудовской Аравии.

"Король Саудовской Аравии Сальман только что призвал выразить свои искренние соболезнования семьям и друзьям воинов, погибших и раненых во время нападения, который состоялся в штате Пенсакола, штат Флорида", - написал он в Тwitter.

"Король сказал, что саудовский народ разъярен варварским актом нападавшего, и что этот человек никоим образом не выражает чувств и взглядов саудовского народа, который с любовью относится к американскому народу", - добавил Трамп.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, наОфис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен.

Позже стало известно, что в результате стрельбы на военно-морской базе погибли четыре человека.