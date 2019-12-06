Нападник на базу ВМС США був громадянином Саудівської Аравії

Нападник на авіабазі ВМС США в місті Песакола, штат Флорида був громадянином Саудівської Аравії, який навчався за програмою військової підготовки. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію, підтверджену п'ятьма чиновниками Міноборони США і однією посадовою особою, знайомим з матеріалами розслідування.

Зазначається, що слідчі розглядають версію терористичного акту, але "про висновки говорити поки рано".

Розслідуванням займається ФБР, Агентство з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин. Справа перебуває на контролі президента США.

Трамп висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим і заявив, що вже обговорив ситуацію з королем Саудівської Аравії.

"Король Саудівської Аравії Сальман тільки що закликав висловити свої щирі співчуття сім'ям і друзям воїнів, загиблих і поранених під час нападу, який відбувся в штаті Пенсакола, штат Флорида", - написав він у Тwitter.

"Король сказав, що саудівський народ розлючений варварським актом нападника, і що ця людина жодним чином не висловлює почуттів і поглядів саудівського народу, який з любов'ю відноситься до американського народу", - додав Трамп.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 6 грудня, наОфіс шерифа округу Эскамбія повідомляв, що стрілок був застрелений.

результаті стрілянини на військово-морській базі загинули чотири людини.