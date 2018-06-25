Напавшие на поселение ромов во Львове назвали себя членами националистической группировки

Все задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь"

Подозреваемые в нападении на поселение ромов во Львове назвали себя членами незарегистрированной группировки "Трезвая и злая молодежь". Об этом сообщила старший инспектор Управления по соблюдению прав человека Нацполиции Оксана Санагурская, передает "Громадське".

Отмечается, что эта группировка использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По словам представителя полиции, восемь юношей, которым объявили о подозрении, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, им предоставили адвокатов.

Все подозреваемые признали свою принадлежность к "Трезвой и злой молодежи".

В полиции добавили, что у нападавших был четкий план погрома лагеря ромов - заранее были определены позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Напомним, сотрудники Национальной полиции задержали всех подозреваемых в нападении в ночь на 24 июня на ромское поселение на окраине Львова, в результате которого погиб человек.