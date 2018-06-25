Нападники на поселення ромів у Львові назвали себе членами націоналістичного угруповання

Усі затримані визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь"

Підозрювані у нападі на поселення ромів у Львові назвали себе членами незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь". Про це повідомила старший інспектор Управління з дотримання прав людини Нацполіції Оксана Санагурська, передає "Громадське".

Зазначається, що це угруповання використовує символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.

Зі слів представника поліції, восьмеро юнаків, яким оголосили про підозри, перебувають у райвідділку поліції з батьками та надають свідчення, їм надали адвокатів.

Усі підозрювані визнали свою приналежність до "Тверезої і злої молоді".

У поліції додали, що нападники мали чіткий план щодо погрому табору ромів - заздалегідь було визначено позицію кожного з нападників, їхні дії та завдання.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції затримали усіх підозрюваних у нападі вночі на 24 червня на ромське поселення на околиці Львова, у результаті якого загинула людина.