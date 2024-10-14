Нападник "Вінніпега" з шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

27-річний американець вирішив долю протистояння в канадській Манітобі. Він оформив переможну шайбу в додатковій п'ятихвилинці проти "Міннесоти" (2:1 ОТ).

У стартовому періоді команди обмінялися голами. "Вайлд" вийшли вперед, коли Хеллібак не впорався з кидком Міддлтона під дальню стійку від синьої лінії. "Джетс" зрівняли рахунок під завісу 20-хвилинки – Шайфлі завдав кидка з льоту після виграного Лаурі вкидання.

Зате в другому та третьому періодах обійшлося без закинутих шайб. На фініші основного часу Богосян залишив "Міннесоту" в меншості майже на половину овертайму. Чисельною перевагою "Вінніпег" і скористався – самотній Коннор після тривалої підготовки влучно кинув у ближній кут із правої зони.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Далласа" Кейсі Десміт і оборонець "Калгарі" Расмус Андерссон. Перший виконав 25 сейвів і оформив шатаут проти "Сіетла" (2:0). Натомість другий закинув шайбу та віддав 2 результативні передачі в розгромі "Едмонтона" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: