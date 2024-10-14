Нападающий "Виннипега" с шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

27-летний американец решил судьбу противостояния в канадской Манитобе. Он оформил победную шайбу в дополнительной пятиминутке против "Миннесоты" (2:1 ОТ).

В стартовом периоде команды обменялись голами. "Уайлд" вышли вперед, когда Хеллебайк не справился с броском Миддлтона под дальнюю штангу от синей линии. "Джетс" сравняли счет под занавес 20-минутки – Шайфли нанес бросок с лета после выигранного Лаури вбрасывания.

Зато во втором и третьем периодах обошлось без заброшенных шайб. На финише основного времени Богосян оставил "Миннесоту" в меньшинстве почти на половину овертайма. Численным преимуществом "Виннипег" и воспользовался – одинокий Коннор после длительной подготовки метко бросил в ближний угол из правой зоны.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Далласа" Кейси Десмит и защитник "Калгари" Расмус Андерссон. Первый выполнил 25 сэйвов и оформил шатаут против "Сиэтла" (2:0). Второй же забросил шайбу и отдал 2 результативные передачи в разгроме "Эдмонтона" (4:1).

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