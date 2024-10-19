Нападник "Вінніпега" з дублем у фестивалі шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ

Досвідчений данець доклався до результативної домашньої перемоги над "Сан-Хосе" (8:3). Він закинув дві шайби та одного разу асистував партнеру по команді.

"Джетс" відкрили рахунок у дебюті зустрічі, коли Елерс від правого борту віддав на Міллера, той переправив на Морріссі, який з дистанції відправив шайбу в сітку. Далі сам данець у більшості влучно кинув із правої зони в ближній кут. А після гола каліфорнійця Тоффолі Елерс увірвався у вільний простір і майстерно переграв голкіпера.

Під завісу першого періоду та на старті другого Піонк і Коннор довели рахунок до непристойного (5:1). Канін спробував повернути "Шаркс" у гру, але спровокував нову серію шайб (дубль Перфетті, Наместніков). Зеттерлунд голом лише трохи покращив статистику.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Колорадо" Росс Колтон і вінгер "Кароліни" Мартін Нечас. Перший оформив дубль в протистоянні з "Анахаймом" (4:3 ОТ). Натомість другий закинув шайбу та записав до активу асист у розгромі "Піттсбурга" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: