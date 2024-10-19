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Нападающий "Виннипега" с дублем в фестивале шайб возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ

Фото: Николай Элерс набрал три пункта против "Шаркс" (x.com/NHLJets)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Виннипег Джетс" Николая Элерса первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Опытный датчанин приложился к результативной домашней победе над Сан-Хосе (8:3). Он забросил две шайбы и однажды ассистировал партнеру по команде.

"Джетс" открыли счет в дебюте встречи, когда Элерс от правого борта отдал на Миллера, тот переправил на Моррисси, отправившего с дистанции шайбу в сетку. Далее сам датчанин в большинстве метко бросил из правой зоны в ближний угол. А после гола калифорнийца Тоффоли Эллерс ворвался в свободное пространство и мастерски переиграл голкипера.

Под занавес первого периода и на старте второго Пионк и Коннор довели счет до неприличного (5:1). Канин попытался вернуть "Шаркс" в игру, но спровоцировал новую серию шайб (дубль Перфетти, Наместников). Зеттерлунд голом лишь немного улучшил статистику.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Колорадо" Росс Колтон и вингер "Каролины" Мартин Нечас. Первый оформил дубль в противостоянии с "Анахаймом" (4:3 ОТ). Второй забросил шайбу и записал в актив ассист в разгроме "Питтсбурга" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Питтсбург" – "Каролина" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
  • "Виннипег" – "Сан-Хосе" – 8:3 (4:1, 1:1, 3:1)
  • "Колорадо" – "Анахайм" – 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

К слову, накануне лидер "Рейнджерс" Панарин возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Детройта".

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