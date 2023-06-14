Нападник "Вегаса" став MVP Кубка Стенлі: канадець повторив досягнення Гретцкі

Конн Смайт Трофі хокеїсту, який найкраще себе проявив у плей-офф сезону 2022/23 Національної хокейної ліги, отримав вінгер "Вегас Голден Найтс" Джонатан Оді-Маршессо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
32-річний фланговий нападник став одним із ковалів тріумфу невадців у Кубку Стенлі. Загалом канадець набрав 25 очок у плей-офф, зігравши 22 поєдинки.
Оді-Маршессо закинув 13 шайб і віддав 12 результативних передач. Більше в плей-офф набрав лише капітан "Вегаса" Джек Айкел – 26 пунктів (6+20). У вирішальному п'ятому матчі фінальної серії лауреат відзначився асистом на Хейга.
Оді-Маршессо повторив унікальне досягнення легендарного Вейна Гретцкі. "Великий" був останнім MVP плей-офф, який не був обраний на драфті НХЛ. Культовий хокеїст двічі брав Конн Смайт Трофі (1985, 1988).
Уродженець провінції Квебек, на юніорському рівні виступав за "Квебек Ремпартс". Перший професіональний контракт підписав із фарм-клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Коннектікут Вейл", що змагається в Американській хокейній лізі.
Перед сезоном 2012/13 підписав контракт новачка з "Коламбусом". Дебютував на рівні НХЛ 31 січня 2013-го, а через рік був обміняний у "Тампу-Бей". Сезон 2016/17 провів у складі "Флориди", а до лав "Вегаса" перебрався після драфту розширення в 2017 році.
Нинішній сезон – шостий поспіль для Оді-Маршессо в складі "Голден Найтс". Виборов "срібло" ЧС-2019 зі збірною Канади.
До слова, раніше "Арізона" не отримала дозвіл на будівництво стадіону та опинилася на межі переїзду.
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