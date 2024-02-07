ua en ru
Ср, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Ванкувера" з дублем шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Ралі, Середа 07 лютого 2024 11:29
UA EN RU
Форвард "Ванкувера" з дублем шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Еліас Ліндгольм дебютував у новій команді двома голами (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Ванкувер Кенакс" Еліаса Ліндгольма найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

29-річний швед посприяв виїзній перемозі над "Кароліною" (3:2). Він оформив дві шайби в більшості в дебютному поєдинку за "Ванкувер".

У першому періоді команди обмінялися голами – вінгер "Гаррікейнз" Мартінук відзначився в меншості, а Ліндгольм у затяжній атаці "Кенакс" перед воротами підправив кидок Х'юза. А під завісу другої 20-хвилинки швед забив вдруге. Цього разу він знову підставив ключку під постріл того ж партнера по команді.

Проте, "Кароліна" встигла відігратися в цьому ж періоді зусиллями Ахо. Перемогу ж для "Ванкувера" в третій 20-хвилинці вирвав Міллер. Центрфорвард гостей скористався помилкою оборони та проштовхнув шайбу за лінію з близької відстані.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Піттсбурга" Трістан Джаррі та голкіпер "Вегаса" Адін Хілл. Перший оформив шатаут проти "Вінніпега", парирувавши 23 кидки. Натомість другий оформив 30 сейвів у протистоянні з "Едмонтоном" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Ванкувера&quot; з дублем шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні "Рейнджерс" і "Айлендерс" оформили важливі перемоги в регулярці НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Палаюча багатоповерхівка і вирва: фото і відео наслідків обстрілу Києва
Палаюча багатоповерхівка і вирва: фото і відео наслідків обстрілу Києва
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити