Нападающий "Торонто" с тремя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Шведский универсал приложился к непростой победе "Мейпл Лифс" в перестрелке с "Далласом" (5:4). Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу партнеру по команде.

Именно Нюландер открыл счет в противостоянии. В дебюте встречи он реализовал большинство "Торонто", роскошно бросив в девятку ворот из левой зоны. Впрочем, "Старз" ответили двумя голами. Отличились Бенн (большинство) и Дадонов.

В начале второй 20-минутки Таварес с передачи Нюландера воспользовался численным преимуществом "Мейпл Лифс". А вскоре Мэттьюс закрепил преимущество хозяев в очередном большинстве. В середине третьего периода Дадонов сравнял счет, реализовав буллит.

Однако "Торонто" быстро ответил двумя голами. Сначала хозяев льда вперед вывел Марнер, а затем Нюландер переиграл Уэджвуда с близкого расстояния в быстрой атаке "Мейпл Лифс". Шайба Джонстона лишь подсластила горечь поражения "Далласа".

В топ-тройку звезд также попали вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Джимми Виси и центрфорвард "Торонто" Джон Таварес. Первый оформил дубль в поединке с "Тампой-Бэй (3:1). Второй же закончил противостояние с "Далласом" с шайбой и двумя ассистами.

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