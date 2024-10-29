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Нападник "Торонто" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Макс Пачіоретті та Джон Таварес набрали 6 пунктів на двох (rds.ca)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Торонто Мейпл Ліфс" Джона Тавареса найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Досвідчений канадець неабияк доклався до виїзної перемоги над "Вінніпегом" (6:4). Він тричі розписався у воротах "Джетс" та оформив 12-й хет-трик у кар'єрі.

Саме Таварес відкрив рахунок із "п'ятака" в середині першого періоду. Згодом Нюландер із центральної зони подвоїв перевагу "Мейпл Ліфс", а на старті другої 20-хвилинки Найз і Райллі довели рахунок до розгромного. Проте, "Вінніпег" спробував повернутися з дублем Коннора в більшості.

Повернув "Торонто" впевненість Таварес, який розібрався в метушні перед воротами господарів. "Джетс" билися до останнього – в третьому періоді відзначилися Шайфлі та Віларді. Та останнє слово було за досвідченим канадцем "Мейпл Ліфс", який відправив "диск" у порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Флориди" Александер Барков і нападник "Нешвілл" Стівен Стемкос. Перший закинув шайбу та віддав передачу в перемозі над "Баффало" (5:2). Натомість другий оформив два асисти проти "Тампи-Бей" (2:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні форвард "Едмонтона" Драйзайтль став головним героєм із дублем проти "Детройта".

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