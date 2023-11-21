Нападник "Тампи-Бей" з вирішальною шайбою очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

25-річний канадець серйозно доклався до непростої домашньої перемоги над "Бостоном" (5:4 ОТ). Він записав до свого активу результативну передачу та переможну шайбу в овертаймі.

У стартовому періоді команди обмінялися голами – на шайбу Жанно відповідь надав "ведмідь" Заха. Під завісу другої 20-хвилинки "Лайтнінг" знову вийшли вперед, коли Пол реалізував більшість. Утім, на старті фінального періоду Пастрняк і Бічер перевернули перебіг подій. "Блискавки" зусиллями Ватсона відігралися, але Койл за 4 хвилини до сирени повернув лідерство "Брюїнз".

І тут до справи взявся Хейгл. Спершу він разом із Кучеровим організував гольовий випад для капітана "Тампи" Стемкоса за п'ять секунд до завершення основного часу. А в додатковій п'ятихвилинці крайній нападник ефектно реалізував вихід 1 в 0 зі Свейменом.

До трійки зірок вечора також потрапили центрфорвард "Флориди" Кевін Стенлунд і вінгер "Нешвілла" Філіп Форсберг. Перший голом і двома асистами доклався до перемоги над "Едмонтоном" (5:3). Натомість другий оформив дубль проти "Колорадо" (4:3).

Усі результати вечора в НХЛ: