ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідер "Торонто" з переможним голом в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Стокгольм, Понеділок 20 листопада 2023 10:56
UA EN RU
Лідер "Торонто" з переможним голом в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Вільям Нюландер в обіймах Моргана Райллі (facebook.com/torontomapleleafs)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив універсального нападника "Торонто Мейпл Ліфс" Вільям Нюландер першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Швед знову був ключовою фігурою канадської команди в NHL Global Series. "Мейпл Ліфс" дотиснули "Міннесоту" в овертаймі (4:3 ОТ), а форвард команди закинув шайбу в додатковій п'ятихвилинці.

У першому періоді "Торонто" відповів двома голами на швидку шайбу Меррілла. У складі "Мейпл Ліфс" відзначилися Меттьюс і Найз. Натомість у третій 20-хвилинці канадці повели 3:1 завдяки класному кидку Райллі. Утім, "Вайлд" зусиллями Міддлтона та Цуккарелло відігралися.

Довелося грати овертайм. Та там настав зоряний час Нюландера. Нападник влаштував сольний прохід у контратаці та на десерт технічно переграв голкіпера на "п'ятаку".

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Піттсбурга" Алекс Недельковіч і оборонець "Баффало" Расмус Далін. Страж воріт "Пінгвінз" виконав 38 сейвів і оформив шатаут проти "Вегаса" (3:0). Натомість другий забив і двічі асистував у протистоянні з "Чикаго" (3:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Лідер &quot;Торонто&quot; з переможним голом в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни