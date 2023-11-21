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Нападающий "Тампы-Бэй" с решающей шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Тампа, Вторник 21 ноября 2023 11:58
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Нападающий "Тампы-Бэй" с решающей шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Брэндон Хэйгл и Виктор Хедман принесли победу "Лайтнинг" (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали левого вингера "Тампы-Бэй Лайтнинг" Брэндона Хэйгла лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

25-летний канадец серьезно приложился к непростой домашней победе над "Бостоном" (5:4 ОТ). Он записал в свой актив результативную передачу и победную шайбу в овертайме.

В стартовом периоде команды обменялись голами – на шайбу Жанно ответил "медведь" Заха. Под занавес второй 20-минутки "Лайтнинг" снова вышли вперед, когда Пол реализовал большинство. Впрочем, на старте финального периода Пастрняк и Бичер перевернули ход событий. "Молнии" усилиями Уотсона отыгрались, но Койл за 4 минуты до сирены вернул лидерство "Брюинз".

И тут за дело взялся Хэйгл. Сначала он вместе с Кучеровым организовал голевой выпад для капитана "Тампы" Стэмкоса за пять секунд до завершения основного времени. А в дополнительной пятиминутке крайний нападающий эффектно реализовал выход 1 в 0 со Свэйманом.

В тройку звезд вечера также попали центрфорвард "Флориды" Кевин Стенлунд и вингер "Нэшвилла" Филип Форсберг. Первый голом и двумя ассистами приложился к победе над "Эдмонтоном" (5:3). В свою очередь второй оформил дубль против "Колорадо" (4:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

Нападающий &quot;Тампы-Бэй&quot; с решающей шайбой возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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