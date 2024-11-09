Нападник "Сіетла" з дублем на камбек став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Ветеран відіграв одну з провідних ролей у вольовій перемозі над "Вегасом" (4:3 ОТ). Він закинув дві шайби після того, як "Голден Найтс" повели в рахунку 2:0.

Спершу Дорофєєв завершив комбінацію в більшості за участі Айкела та Руа. А згодом останній переграв Даккорда з близької відстані. Далі до справи взявся Танев. Спершу він перехопив шайбу на власній половині та реалізував вихід 1 в 0.

На початку же другого періоду нападник "Кракен" зі слота замкнув передачу Картая, який виборов "диск" після вкидання. На старті третьої 20-хвилинки Бйоркстранд закріпив перевагу "Сіетла", та під завісу основного часу П'єтранджело з рикошетом від Ларссона перевів матч в овертайм. Там, однак, героєм став Макканн, скориставшись виходом на Хілла.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Торонто" Джон Таварес і нападник "Міннесоти" Кіріл Капрізов. Перший оформив дубль в протистоянні з "Детройтом" (3:1). Натомість другий закинув дві шайби та віддав результативну передачу проти "Анахайма" (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ: