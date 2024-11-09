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Нападник "Сіетла" з дублем на камбек став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Сіетл, Субота 09 листопада 2024 11:44
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Нападник "Сіетла" з дублем на камбек став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Брендон Танев повернув "Кракен" на переможний шлях (seattlepi.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Сіетл Кракен" Брендона Танева найкращим виконавцем короткого ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Ветеран відіграв одну з провідних ролей у вольовій перемозі над "Вегасом" (4:3 ОТ). Він закинув дві шайби після того, як "Голден Найтс" повели в рахунку 2:0.

Спершу Дорофєєв завершив комбінацію в більшості за участі Айкела та Руа. А згодом останній переграв Даккорда з близької відстані. Далі до справи взявся Танев. Спершу він перехопив шайбу на власній половині та реалізував вихід 1 в 0.

На початку же другого періоду нападник "Кракен" зі слота замкнув передачу Картая, який виборов "диск" після вкидання. На старті третьої 20-хвилинки Бйоркстранд закріпив перевагу "Сіетла", та під завісу основного часу П'єтранджело з рикошетом від Ларссона перевів матч в овертайм. Там, однак, героєм став Макканн, скориставшись виходом на Хілла.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Торонто" Джон Таварес і нападник "Міннесоти" Кіріл Капрізов. Перший оформив дубль в протистоянні з "Детройтом" (3:1). Натомість другий закинув дві шайби та віддав результативну передачу проти "Анахайма" (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Торонто" – "Детройт" – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
  • "Вашингтон" – "Піттсбург" – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
  • "Анахайм" – "Міннесота" – 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
  • "Сіетл" – "Вегас" – 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

До слова, напередодні голкіпер "Вінніпега" Хеллібак очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Колорадо".

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