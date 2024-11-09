Нападающий "Сиэтла" с дублем на камбэк стал главной звездой вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вингера "Сиэтл Кракен" Брэндона Танева лучшим исполнителем короткого игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Ветеран сыграл одну из ведущих ролей в волевой победе над "Вегасом" (4:3 ОТ). Он забросил две шайбы после того, как "Голден Найтс" повели в счете 2:0.
Сначала Дорофеев завершил комбинацию в большинстве с участием Айкела и Руа. А потом последний переиграл Даккорда с близкого расстояния. Далее за дело взялся Танев. Сначала он перехватил шайбу на своей половине и реализовал выход 1 в 0.
В начале же второго периода нападающий "Кракен" из слота замкнул передачу Картая, завоевавшего "диск" после вбрасывания. На старте третьей 20-минутки Бьоркстранд закрепил преимущество "Сиэтла", но под занавес основного времени Пьетранджело с рикошетом от Ларссона перевел матч в овертайм. Там, однако, героем стал Макканн, воспользовавшись выходом на Хилла.
В тройку звезд вечера также попали форвард "Торонто" Джон Таварес и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Первый оформил дубль в противостоянии с "Детройтом" (3:1). Второй же забросил две шайбы и отдал результативную передачу против "Анахайма" (5:2).
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Торонто" – "Детройт" – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
- "Вашингтон" – "Питтсбург" – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
- "Анахайм" – "Миннесота" – 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
- "Сиэтл" – "Вегас" – 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
К слову, накануне голкипер "Виннипега" Хеллебайк возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Колорадо".
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